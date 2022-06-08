Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление контракта Николая Рассказова с московским клубом.

«Могу поздравить Николая с этим событием! У каждого футболиста случается по ходу карьеры неудачный сезон. Все на него навалилось, было очень много критики в его адрес. Самое главное для него — справиться с этим всем и идти дальше. Ему есть, куда расти, есть большой путь, который только предстоит пройти. Николаю необходимо сделать правильные выводы из ошибок, которые он допускал в этом сезоне, качественно проанализировав их. Правильно ли сделал «Спартак», продлив с ним контракт? Время покажет. Он должен прогрессировать, у него есть потенциал для роста», — сказал Комбаров «СЭ».

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Рассказов дебютировал за основной состав московского клуба в августе 2018 года и с тех пор провел за красно-белых 75 матчей.