В кассах «Газпром Арены» появились абонементы из экопластика
12:24
В кассах домашнего стадиона «Зенита» появились абонементы из экопластика, сообщает пресс-служба клуба.
«Создание карт-абонементов из экопластика — новая инициатива клуба в рамках заботы об окружающей среде. Представители «Зенита», в том числе главный тренер Сергей Семак, поддерживают программы по высадке зеленых насаждений», — говорится на сайте клуба.
В кассах «Газпром Арены» можно будет приобрести виртуальные абонементы и традиционные карточки. В сообщении также отмечается, что «Зенит» ежегодно участвует в международных экологических акциях.
В сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ «Зенит» стал чемпионом.
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