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В кассах «Газпром Арены» появились абонементы из экопластика

12:24
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В кассах домашнего стадиона «Зенита» появились абонементы из экопластика, сообщает пресс-служба клуба.

«Создание карт-абонементов из экопластика — новая инициатива клуба в рамках заботы об окружающей среде. Представители «Зенита», в том числе главный тренер Сергей Семак, поддерживают программы по высадке зеленых насаждений», — говорится на сайте клуба.

В кассах «Газпром Арены» можно будет приобрести виртуальные абонементы и традиционные карточки. В сообщении также отмечается, что «Зенит» ежегодно участвует в международных экологических акциях.

В сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ «Зенит» стал чемпионом.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/

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