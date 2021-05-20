В кассах «Газпром Арены» появились абонементы из экопластика

В кассах домашнего стадиона «Зенита» появились абонементы из экопластика, сообщает пресс-служба клуба.

«Создание карт-абонементов из экопластика — новая инициатива клуба в рамках заботы об окружающей среде. Представители «Зенита», в том числе главный тренер Сергей Семак, поддерживают программы по высадке зеленых насаждений», — говорится на сайте клуба.

В кассах «Газпром Арены» можно будет приобрести виртуальные абонементы и традиционные карточки. В сообщении также отмечается, что «Зенит» ежегодно участвует в международных экологических акциях.

В сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ «Зенит» стал чемпионом.