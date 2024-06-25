Агент Вагнера: «За все время с момента отъезда из России ЦСКА обращался лишь однажды»

Агент Вагнера заявил, что ЦСКА не заинтересован в возвращении бразильца

Агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава Эвандр Феррейра в разговоре с «СЭ» высказался о возможности возвращения бразильца в армейский клуб.

— По окончании контракта с новым клубом Вагнеру будет 41 год, возможно ли такое, что «Аваи» станет его последней командой?

— Мы не знаем! Только будущее ответит на этот вопрос.

— То есть возвращение в ЦСКА еще возможно?

— ЦСКА не заинтересован в Вагнере.

— Разве клуб не обращался?

— За все время с момента отъезда из России ЦСКА обращался лишь однажды.

— Тогда Вагнер может помочь клубу в качестве менеджера или скаута.

— Посмотрим, чем Вагнер захочет заниматься в будущем.

Контракт 40-летнего футболиста с «Аваи» рассчитан до мая 2025 года. Последним клубом бразильца был «Атлетико Гойяненсе». В этом сезоне форвард провел 25 матчей и забил 7 голов.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год. Вместе с командой он трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.