Волков: «Объяснил ли нам кто-то, почему уволили Ивича? Никто»
Защитник «Зенита» Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера краснодарской команды.
— С кем в первую очередь обсудил такую новость?
— С девушкой, — приводит слова Волкова Sport24. — Потом позвонил агенту: «Ты видел!?» — «Да, видел, это капец!»
— Кто-то из руководства объяснил команде это решение?
— Никто.
— Инсайдеры вкидывали версию: Ивича уволили из-за того, что после матча с «Рубином» он в грубой форме выгнал из раздевалки Хашига.
— Ничего подобного не слышал. После «Рубина» я зашел в раздевалку одним из последних, и Владимир Леонидович в этот момент спокойно там сидел. Пацаны не рассказывали, что до этого был какой-то конфликт.
47-летний сербский специалист покинул «Краснодар» в марте этого года. Ивич тренировал «быков» с января 2023 года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ.
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12
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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