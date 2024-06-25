Источник: «Енисей» арендует у «Спартака» полузащитника Лайкина

«Енисей» договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника Максима Лайкина, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы будут платить 21-летнему футболисту зарплату примерно в равных долях.

Весеннюю часть сезона Лайкин провел в тульском «Арсенале» на правах аренды, сыграв 6 матчей без результативных действий. На счету воспитанника академии «Спартака» также 3 игры за основную команду красно-белых без результативных действий. Его контракт со столичной командой рассчитан до 30 июня 2026 года.