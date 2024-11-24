Жуков о покере Угальде: «Он раскрылся, как настоящий бомбардир»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил покер, он отличился на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах. Также костариканец на 80-й минуте отдал голевую передачу на Эсекьеля Барко.

«В последний раз это сделал Ширко 26 лет назад... Вообще покер — это редкое событие в футболе, особенно в матче между равными командами. Угальде проводит замечательный сезон, раскрылся, как настоящий бомбардир. Приятно смотреть на его голы и действия на поле», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром».