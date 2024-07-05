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Агент Тюкавина: «У Кости сейчас главное — семья и новый сезон с «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с будущем игрока.

«Основная сложность с получением разрешения на работу. И Костя не поедет лишь бы уехать. Все эти разговоры давят на игрока. Сейчас надо вкатиться в сезон, начать с «Динамо». Главный приз, который Костя должен получить в сезоне — рождение ребенка. Давайте смотреть футбол, а не рассуждать, кто и куда может уехать. У Кости сейчас главное — семья и новый сезон с «Динамо», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.

Контракт 22-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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