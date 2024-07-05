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Сегодня, 17:45

Голландский защитник «Крыльев» рассказал, почему проникся российской культурой

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» прокомментировал свой интерес к культуре России.

— Почему для тебя это так важно?

— Новый опыт. Хочется посмотреть, как все устроено, прочувствовать атмосферу. Я стараюсь приобщиться к культуре, посещаю разные мероприятия. Для меня интересно даже то, как работают кафе. Это тоже традиции страны.

— Самая интересная традиция?

— Походы в баню. Хожу и с партнерами по команде, и с женой. Причем поначалу мне баня не нравилась — слишком жарко. Но сейчас приобщился. Больше всех в «Крыльях» баню любит Гапонов.

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Голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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