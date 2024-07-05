Голландский защитник «Крыльев» рассказал, почему проникся российской культурой
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» прокомментировал свой интерес к культуре России.
— Почему для тебя это так важно?
— Новый опыт. Хочется посмотреть, как все устроено, прочувствовать атмосферу. Я стараюсь приобщиться к культуре, посещаю разные мероприятия. Для меня интересно даже то, как работают кафе. Это тоже традиции страны.
— Самая интересная традиция?
— Походы в баню. Хожу и с партнерами по команде, и с женой. Причем поначалу мне баня не нравилась — слишком жарко. Но сейчас приобщился. Больше всех в «Крыльях» баню любит Гапонов.
Голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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