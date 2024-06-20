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Сегодня, 21:48

Агент Тикнизяна отреагировал на информацию о срыве переговоров с «Зенитом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал «СЭ» информацию о завершении переговоров с «Зенитом».

По информации Metaratings.ru, 25-летний армянин отказался переходить в клуб из Санкт-Петербурга. Как утверждает источник, переговоры «Зенита» с футболистом были на финальной стадии, однако стороны не смогли договориться об условиях контракта.

— Правда ли что Тикнизян отказал «Зениту»?

— Нет, неправда. Не надо писать бред, — ответил Клюев.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 игрок забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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