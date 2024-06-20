Нетфуллин: «Вернблум пихал молодым в ЦСКА, хотя сам техникой не выделялся»

Полузащитник «Химок» и экс-игрок ЦСКА Равиль Нетфуллин вспомнил, как бывший полузащитник армейцев Понтус Вернблум вел себя на тренировках команды.

«Правда ли, что он гнобил молодых? Правда. Воспринималось неприятно, но это особенности скандинавского темперамента. Доставалось за любую ошибку. Ты неточно сделал передачу — и он тут же пихает, хотя сам техникой не выделялся», — приводит Metaratings слова Нетфуллина.

Вернблум выступал за ЦСКА с января 2012 года по август 2018 года.

21 мая 37-летний швед извинился перед шведским народом за то, что выступал за московский клуб.