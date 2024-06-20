Рианчо: «Не чувствовал себя в аду, когда тренировал «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на шутку Деяна Станковича на первой пресс-конференции в роли главного тренера красно-белых о том, что он лично знаком с дьяволом.

Один из журналистов поприветствовал сербского специалиста словами: «Добро пожаловать в ад». «Я лично знаком с дьяволом, так что не волнуйтесь, все будет хорошо», — ответил Станкович.

«Журналисты часто задают провокационные вопросы, поэтому Станкович так и ответил. Могу лишь сказать, что не чувствовал себя в аду, когда тренировал «Спартак». Давление на тренерский штаб есть в любом клубе. В «Спартаке» оно очень большое из-за любви людей к этому клубу», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее 45-летний специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».