Агент Тассано заявил, что будущее футболиста будет обсуждаться после окончания чемпионата

Хелио Мартинс, агент защитника «Химок» Кристиана Тассано, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Давайте дождемся окончания сезона, после чего мы поговорим с клубом. Но надо учитывать, что у Тассано есть действующий контракт с «Химками», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

Тассано выступает за подмосковный клуб с 2023 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 26 туров.