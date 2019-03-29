Агент: "Спартак" готов продать Рошу за 12 миллионов евро, но не отпустит в аренду

24-летний нападающий Педро Роша по-прежнему интересен бразильским клубам, однако "Спартак" не соглашается на аренду игрока. Об этом сказал представитель форварда.

В конце 2018 года несколько бразильских клубов были заинтересованы в аренде Роши. Но "Спартак" отказался от предложений, заявив, что готов продать Педро за сумму в 12 миллионов евро или выше. Агент игрока, Хэмилтон Бернард, пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.

– Клуб не дает игрового времени Педро, при этом не желает отдавать его в аренду. Соглашается лишь на продажу, но сложно продать футболиста, который не играл почти год, – сказал Бернард в беседе с корреспондентом "СЭ". (Юлия Яковлева)