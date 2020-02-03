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Агент Смольникова: «Приятен интерес к Игорю со стороны «Рубина». Но на меня никто не выходил»

14:23
Игорь Смольников. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит».
Игорь Смольников. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит».
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Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, прокомментировал информацию о том, что интерес к его клиенту проявляет «Рубин». Нынешний контракт 31-летнего футболиста с питерцами рассчитан до лета.

— Очень приятно слышать, что «Рубин» интересуется Игорем. Это большой клуб. Но я про это не знаю. На меня никто не выходил. Конкретики нет. Узнал только сейчас из СМИ, — сказал Маньяков.

— Ведутся ли переговоры по новому контракту с «Зенитом»?

— Пока все тихо. (Виталий Айрапетов)

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