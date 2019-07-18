Агент Шюррле: "Есть серьезный интерес от клубов из России"

Представитель нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, Инго Хаспель, подтвердил корреспонденту "СЭ" Гоше Чернову, что его клиентом интересуются в России.

- К Андре есть серьезный интерес от клубов из России, но их названия я вам сказать не могу, - заявил Хаспель.

В минувшем сезоне 28-летний чемпион мира провел в аренде в "Фулхэме". За английский клуб Шюррле провел 25 матчей, в которых забил шесть голов. Права на немца принадлежат "Боруссии", его контракт истекает в июне 2021 года. (Гоша Чернов)

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