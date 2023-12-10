Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Сергей Юран: «Я уже кричу, что нужно вернуться на систему «весна-осень»

Сергей Юран эмоционально призвал РПЛ перейти на систему «весна-осень»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал зимний футбол «кощунством» и заявил, что РПЛ нужно вернуться на систему «весна-осень».

«Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два еврокубка — ЦСКА и «Зенит», стали третьими на чемпионате Европы... — приводит «РБ Спорт» слова Юрана. — Мы и тогда кричали, но нас никто не слышал. Для чего мы тогда переходили на новую систему? Чтобы у нас заявка была, как в Европе? Куда мы лезем...»

На систему «осень-весна» российский футбол перешел в сезоне-2011/2012, команды в РПЛ провели 44 тура.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сергей Юран
РПЛ
1
2
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Динамо»: видео голов матча РПЛ

Агент Щербицкого заявил, что решение по будущему голкипера в «Урале» пока не принято
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости