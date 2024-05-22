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Первый тренер Акинфеева — о продлении контракта вратаря: «Пусть играет и радует нас»

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Павел Коваль, первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, в комментарии для «СЭ» поделился мнением по поводу продления контракта с вратарем.

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время 38-летний россиянин подпишет новое соглашение с армейцами.

«Хорошо, что он подпишет (новый контракт, — прим. «СЭ»), я рад за него. С ним по этой теме не общался, было неудобно спрашивать, потому что человеку 38 лет. Он любит футбол, так пусть играет и радует нас», — сказал Коваль «СЭ».

Игорь Акинфеев. Легенда № 35! Есть что-то вечное — Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и отыграл 8 встреч на ноль.

(Константин Передерий)

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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