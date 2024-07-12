Агент уругвайца Саравии: «Родриго не боялся приезжать в Россию»
Маурисио Мачадо, агент уругвайского полузащитника Родриго Саравии, ответил на вопрос о трансфере футболиста в «Ростов».
Ростовчане объявили о переходе футболиста 5 июля.
«Информация о том, что год назад и минувшей зимой трансфер в «Ростов» сорвался из-за нестабильной обстановки в стране? Саравия не боялся приезжать в Россию тогда. Совсем не боялся! Кроме этого, скажу, что Ростов — очень спокойный и безопасный город», — цитирует агента Sport24.
Саравия является воспитанником «Пеньяроля». Он провел за команду 61 матч, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.
Источник: Sport24
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