«Пари НН» обыграл «Петровац» в товарищеском матче

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«Пари НН» обыграл команду «Петровац» в последнем товарищеском матче на сборах в Сербии — 3:0.

У победителей отличились Никита Ермаков, Хуан Боселли и Матео Стаматов.

В стартовом туре РПЛ сезона-2024/25 «Пари НН» дома сыграет с «Рубином» 22 июля.