«Ростов» — «Зенит»: Карасев отменил решение о пенальти в ворота питерцев после подсказки ВАР Кукуяна
Главный арбитр матча «Ростов» — «Зенит» Сергей Карасев отменил свое решение о пенальти в ворота питерцев после подсказки ВАР Павла Кукуяна.
Изначально судья указал на точку после падения игрока «Ростова» Кирилла Щетинина на 61-й минуте встречи. Но выяснилось, что фол Дугласа Сантоса был до линии штрафной «Зенита».
Во время эпизода на той же линии штрафной лежал второй мяч, который перед этим кто-то из зрителей выбросил с трибуны.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».
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|46
|
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|
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|
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|39
|
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|
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|
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|
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|23
|5
|4
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|19
|
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|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
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|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
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|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|0 : 0
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
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|8
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
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|Ж
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Локомотив
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|2
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|4
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Локомотив
|21
|1
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