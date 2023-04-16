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«Ростов» — «Зенит»: Карасев отменил решение о пенальти в ворота питерцев после подсказки ВАР Кукуяна

Руслан Минаев
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Скриншот.

Главный арбитр матча «Ростов» — «Зенит» Сергей Карасев отменил свое решение о пенальти в ворота питерцев после подсказки ВАР Павла Кукуяна.

Изначально судья указал на точку после падения игрока «Ростова» Кирилла Щетинина на 61-й минуте встречи. Но выяснилось, что фол Дугласа Сантоса был до линии штрафной «Зенита».

Во время эпизода на той же линии штрафной лежал второй мяч, который перед этим кто-то из зрителей выбросил с трибуны.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».

ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Карасев (судья)
26
12
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
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Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
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16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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П
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Краснодар

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И К Ж
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