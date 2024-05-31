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Агент Рыбуса: «Хотелось бы, чтобы он остался в «Рубине», игрока все устраивает в Казани»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Пока мы не разговаривали ни с кем из «Рубина». У Мацея контракт с клубом рассчитан до конца июня. Сейчас он улетел в отпуск, а потом будет готовиться к новому сезону, но где продолжит карьеру, пока неизвестно. Хотелось бы, чтобы он остался в «Рубине», игрока все устраивает в Казани. Единственный минус — это травмы, которые Рыбус заработал в тренировочном процессе по ходу сезона, но от этого никто не застрахован», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. Всего за казанскую команду он отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.

Мацей Рыбус
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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