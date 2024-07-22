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Агент Гранха: «Жду, что Роналдо забьет 15 мячей в новом сезоне»

Алина Савинова
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Хулио Сезар Гранха, агент вингера «Ростова» Роналдо, заявил, что ждет от бразильского футболиста 15 забитых мячей за сезон-2024/25.

«Я жду, что Роналдо в новом сезоне забьет за «Ростов» 15 мячей. У него все есть для того, чтобы добиться такого результата», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. За желто-синих 23-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роналдо в 3,5 миллиона евро. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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