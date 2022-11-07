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Орещук о выведении Чистякова из состава «Зенита»: «Не думаю, что дело в ошибке на поле»

Орещук не думает, что выведение Чистякова из состава «Зенита» связано с ошибкой в матче против «Ахмата»
Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о выведении защитника Дмитрия Чистякова из состава «Зенита».

«Не думаю, что дело в ошибке Чистякова на поле, — цитирует Орещука «РБ Спорт». — Тут что-то глубже. За такие промахи из состава не выводят. Что конкретно произошло, мы не знаем. Это вам надо у других узнавать.

Может быть, чтобы подумали над своим поведением, не угрожали, не ставили ультиматумов. Может, какой-то внутренний вопрос, связанный с условиями контракта. Мы же не знаем. Если Чистяков неправильно себя повел, ему могли дать понять: раз ты не хочешь здесь оставаться, иди куда хочешь. Тренируйся с дублем, подумай там о жизни. Такая реакция клуба бывает на поступки агента игрока».

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-ne-dumayu-chto-delo-v-oshibke-chistyakova-na-pole-tut-chto-to-glubzhe/
Дмитрий Чистяков
Роман Орещук
ФК Ахмат
ФК Зенит
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
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 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
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 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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Урал – Факел
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Владимир Сычевой

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