Главный тренер «Оренбурга» надеется на возвращение российских клубов в еврокубки в следующем году

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что надеется на возвращение российских клубов в европейские турниры в следующем году.

«Сложный вопрос, когда российские клубы будут вновь играть в еврокубках. Я бы, конечно, хотел, чтобы все это закончилось и пошла нормальная жизнь. Мое желание — возвращение российских клубов в еврокубки в следующем году. Но никто не знает, что будет в будущем», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях до следующего уведомления.