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18-летний защитник Погостнов поделился эмоциями после дебюта за основу «Локомотива»

Руслан Минаев
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Защитник «Локомотива» Егор Погостнов поделился эмоциями после своего дебюта в основном составе железнодорожников в матче против «Урала» (2:2) в 16-м туре РПЛ.

— Поздравляем с дебютом. Какие эмоции от матча?
— Исключительно положительные. Конечно, это не тот результат, которого нам хотелось. «Локомотив» — это всегда выигрывать и побеждать, — цитирует защитника пресс-служба «Локомотива». — Сегодня ничья — имеем, что имеем. Но эмоции только положительные.
— Когда ты узнал, что выйдешь сегодня в старте? Как отреагировал на это?
— Я узнал сегодня на установке. Отреагировал спокойно. Мы — футболисты, каждый из нас хочет выйти в старте на большой стадион.

— Вы с Худяковым хорошие друзья. Как он отреагировал на то, что ты сегодня сыграешь?
— Подошел, поддержал. Сказал, чтобы спокойно играл, как умеешь, и что все будет нормально.

«Локомотив» избежал поражения благодаря голу на 90+5-й минуте: мяч в свои ворота отправил защитник «Урала» Егор Филипенко.

В РПЛ «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/pogostnov-after-ural-loko/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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 - : -
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