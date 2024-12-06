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Сегодня, 20:26

Орещук: «Из-за запрета на трансферы ЦСКА выбывает из гонки в РПЛ»

Агент Орещук считает, что Акинфеев останется в ЦСКА еще на 3 года из-за запрета на трансферы
Руслан Минаев
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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал решение ФИФА о запрете ЦСКА регистрировать новичков до лета 2026 года.

«Внутренние ресурсы будут подключаться, академия должна заработать. Футболистов, которые уже есть, ни продавать, ни отпускать нельзя. Думаю, что на эти три трансферных окна ЦСКА выбывает из гонки, или только талант Николича может им помочь.

Второе, жалко Игоря Акинфеева. Ему еще года три играть придется. Думаю, он в следующем году надеялся закончить, а сейчас с этим баном вряд ли закончит. Заберут из аренды ребят», — цитирует агента Metaratings.ru.

Чидера Эджуке в&nbsp;ЦСКА в&nbsp;2022 году. ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года. Причина — невыплата «Херенвену» за Эджуке

Запрет действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна. Причина наказания не уточняется. После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Акинфеев
Роман Орещук
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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