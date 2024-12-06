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Сегодня, 20:30

Мостовой: «Не удивлюсь трансферу Сперцяна в «ПСЖ»! Надо ехать»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Если есть такое предложение, конечно, нужно ехать! Однозначно! Без разговоров. Может ли помочь Сперцяну Сафонов при адаптации в «ПСЖ»? Не знаю, здесь не знаю, а причем здесь адаптация? Тут предложение еще только, если оно есть, не нужно пока говорить про адаптацию. Если есть предложение, нужно ехать. В «ПСЖ» ты же едешь, а не непонятно куда. Вот что я говорил про Сафонова, все на 100 процентов сбывается», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в 24 матчах.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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