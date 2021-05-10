Первый вице-президент РФС, ветеран «Спартака» Никита Симонян высказал мнение по ситуации с лицензированием российских клубов.

«Если положения по стадиону, которым надо следовать, чтобы получить лицензию, — сказал Симонян. — Вот и все. Хотите выступать в РПЛ — стройте стадион. Как иначе? Тот же «Тамбов» играет в другом городе. Что это такое? Даже тамбовские болельщики сами не захотят поехать».

Ранее «Крылья Советов», «Оренбург» и «Алания» не получили лицензию РФС, дающую право выступления в РПЛ.

(Артем Калинин)