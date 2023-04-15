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Сегодня, 14:08

Барбоза оценил перспективы возможного перехода российских футболистов в европейские топ чемпионаты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза оценил перспективы возможного перехода российских футболистов в европейские топ чемпионаты.

«В России на виду есть много талантливых игроков, которые играют хорошо, но я не буду называть имена игроков. В «Динамо», «Зените», «Спартаке» и в ЦСКА есть хорошие игроки, будет несправедливо, если кого-то выделю. Кто способен уехать в Европу в ближайшее время? Например, Арсен Захарян. У него есть все предпосылки для этого, он большой талант, но я не знаю, сможет ли он летом уехать. Могу еще сказать про Далера Кузяева, он очень интересный футболист. Есть и другие игроки, но всех называть не буду. Со мной консультировались по российским футболистам. Это правда, что со мной общаются, не по всем игрокам, но иногда разговаривают. Ситуация с отстранением может повлиять на скаутов. Может, что-то меняется, мы не знаем, не можем делать какие-то прогнозы», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

26 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче.

С конца февраля 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия во всех международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barboza-so-mnoi-konsultirovalis-po-rossiiskim-futbolistam-243482/
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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