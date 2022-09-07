Агент Фернандеса: «Паоло не перейдет в «Спартак»
Агент полузащитника «Волоса» Фернандеса заявил, что игрок не перейдет в «Спартак»
Агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок не перейдет в «Спартак».
«Переговоры закрыты. Теперь переход Паоло Фернандеса в «Спартак» невозможен. Он не перейдет туда», — сказал Ботинес «СЭ».
В нынешнем сезоне 24-летний испанец забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах за «Волос». Контракт Фернандеса с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 600 тысяч евро.
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|17
|
3
|Краснодар
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|5
|2
|1
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|17
|
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|8
|4
|4
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|16
|
5
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|8
|5
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|2
|19-7
|16
|
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|4
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|
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|13
|
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|8
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|2
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|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
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|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
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Локомотив
|3
|1
|1
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