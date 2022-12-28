Агент полузащитника «Рубина» Ломовицкого подтвердил, что футболистом интересуется другой клуб

Агент Валериюс Мижигурскис прокомментировал информацию о том, что «Торпедо» заинтересовано в полузащитнике «Рубина» Александре Ломовицком.

«Я сам только вчера увидел информацию о том, что «Торпедо» интересуется Ломовицким. У него контракт с «Рубином», он футболист казанского клуба. Предложение по нему есть, дальше мы посмотрим», — цитирует агента Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Торпедо» намерено подписать контракт с Ломовицким и уже ведет переговоры о его трансфере.

Полузащитник «Рубина» выступает за «Химки» на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за подмосковный клуб, в которых отметился забитым голом и двумя результативными передачами.