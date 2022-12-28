Трансфер Кади Боргеса в «Краснодар» может сорваться
Переход полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски в «Краснодар» может не состояться, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, клубы не могут договориться о сумме трансфера из-за высоких требований азербайджанской стороны. Если «Карабах» не пойдет на компромисс по сумме трансфера, то «Краснодар» откажется от этой сделки.
В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч за клуб из Азербайджана во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 11 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
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|
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|2
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|35
|
4
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|5
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|33-21
|29
|
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|
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|25
|
9
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|17
|7
|4
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|
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|6
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
|8
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|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
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|Торпедо
|17
|1
|3
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|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
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Торпедо М
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|1
|2
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