Трансфер Кади Боргеса в «Краснодар» может сорваться

Переход полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски в «Краснодар» может не состояться, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы не могут договориться о сумме трансфера из-за высоких требований азербайджанской стороны. Если «Карабах» не пойдет на компромисс по сумме трансфера, то «Краснодар» откажется от этой сделки.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч за клуб из Азербайджана во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.