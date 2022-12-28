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Ломбертс — об Аршавине: «Это определенно лучший русский футболист, с которым я играл»

Ломбертс рассказал об отношении к Андрею Аршавину
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал об отношении к экс-футболисту петербургского клуба и «Арсенала» Андрее Аршавине.

"Да. У меня никогда не было никаких проблем с Андреем. Это определенно лучший русский футболист, с которым я играл. Думаю, что он мог выжать из своей карьеры больше. Он мог стать ключевым игроком для «Арсенала». Да, уже одно попадание туда — достижение. Но задержаться на этом уровне гораздо сложнее. Уверен, он мог бы остаться там дольше. Или даже поиграть в команде посерьезнее «Арсенала». Почему не получилось, я не знаю", — цитирует игрока Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-lomberts-arshavin-luchshiy-russkiy-s-kem-ya-igral-no-on-mog-vyzhat-iz-karyery-bolshe-igrat-v-komande-seryezneye
Андрей Аршавин
Николас Ломбертс
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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