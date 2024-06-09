Агент полузащитника «Краснодара» Ленини сообщил, что игрок не перейдет в другой российский клуб

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал о будущем игрока.

«Мы работаем над уходом Кевина из «Краснодара». Другой российский клуб? Не думаю, что «Краснодар» даст это сделать. Они, скорее всего, не согласятся», — сказал агент «РБ Спорт».

Ленини перешел в «Краснодар» из португальского «Шавиша» в сентябре 2022 года за 1 миллион евро. В сезоне-2023/24 футболист провел 20 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.