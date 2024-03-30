Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:58

Агент Пасторелло: «В РПЛ есть талантливые футболисты, которые могут играть в Европе»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло поделился мнением о возможных трансферах из чемпионата России в европейские лиги летом.

«Да, в РПЛ по-прежнему есть талантливые российские футболисты, которые могут играть в Европе. Будут ли этим летом трансферы из России в Европу? Не знаю, это зависит от многих факторов. Все возможно, но предугадать ничего нельзя», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

В топ-лигах Европы на данный момент выступают Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Также в европейских чемпионатах выступают Александр Кокорин («Арис») и Магомед Оздоев (ПАОК).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pastorello-v-rpl-est-talantlivy-e-futbolisty-kotory-e-mogut-igrat-v-evrope/
0
Читайте также
Форвард «Питтсбурга» Малкин оформил дубль после приезда родителей
Биография Анастасии Павлюченковой: жизнь и спортивная карьера олимпийской чемпионки Токио
Шольц связал поддержку киевского режима с безопасностью Германии
«Долгие два года» закончились: Иван Федотов доехал до «Филадельфии». Скоро – дебют в НХЛ?
WP узнала об одобрении США поставки истребителей и бомб Израилю
Президент Литвы заявил о подготовке к «всеобщей обороне»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Точилин: «Спартаку» точно будет трудно с «Уралом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости