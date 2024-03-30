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Сегодня, 06:47

Точилин: «Спартаку» точно будет трудно с «Уралом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом».

«Спартаку» точно будет трудно с «Уралом». Команда Гончаренко очень хорошо играет с красно-белыми. И часто отбирает очки. Так что спартаковцев ждет раненый зверь. «Урал» ведь в зоне стыковых матчах и в случае поражения может еще больше усложнить себе жизнь. Так что игрокам точно не надо думать об Абаскале — надо просто выходить и показывать свой уровень. Мотивации достаточно у обеих команд.

«Урал» здорово начал сезон, а потом такой провал. Это крепкая, сбалансированная команда с хорошим тренерским штабом. Однако случаются плохие моменты. Эта команда в принципе играет такими сериями — то победы, то неудачи. Но неудачи затянулись. Пора с ними заканчивать», — цитирует «РБ Спорт» Точилина.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-spartak-zhdet-raneny-j-zver/
Александр Точилин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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 - : -
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