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Сегодня, 07:05

Бителло: «Ростов» заслужил победу над «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал поражение от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Это была очень сложная для нас игра. Мы не использовали свои моменты, а «Ростов» использовал. Соперник играл лучше сегодня. Это надо признать. Он заслужил эту победу. Чемпионская гонка? У нас еще много матчей впереди, и мы всегда сконцентрированы на игре команды и на победе. Следующий матч будет со «Спартаком»? Это действительно будет важная игра для нас, но впереди матч Кубка России, а уже после него будем думать о «Спартаке», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бителло.

«Динамо» с 38 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет на 7-й строчке, набрав 30 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005604044_bitello_obyyasnil_razgromnoe_porajenie_ot_rostova
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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 - : -
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