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Сегодня, 10:40

Агент Солари подтвердил интерес нескольких клубов РПЛ: «Мы готовы вести переговоры»

Константин Белов
Корреспондент
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Пабло Солари.
Фото Getty Images

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода 23-летнего аргентинца в российский клуб.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Спартака» и «Краснодара» к футболисту.

— Несколько клубов из России и других стран интересуются Солари. С января 2024 года российские команды следят за игроком, а кто-то даже сделал в прошлом году официальное предложение. Но конкретно клуб назвать не могу.

— Какова вероятность, что Солари перейдет в российский клуб?

— У каждого варианта есть свои плюсы. Главное, чтобы решение удовлетворило все стороны. Есть много аргентинских игроков, которые хорошо отзываются о лиге и ее командах. Поэтому мы готовы вести переговоры с российскими клубами, — сказал Кипершмид «СЭ».

Пабло Солари может продолжить карьеру в &laquo;Спартаке&raquo;. В «Спартак» и «Краснодар» сватают экс-одноклубника Барко. Солари начинал в гандболе, поздно раскрылся и забил уникальный гол

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Контракт игрока с «Ривер Плейт» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 7 миллионов евро.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
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