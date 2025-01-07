Агент Солари подтвердил интерес нескольких клубов РПЛ: «Мы готовы вести переговоры»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода 23-летнего аргентинца в российский клуб.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Спартака» и «Краснодара» к футболисту.

— Несколько клубов из России и других стран интересуются Солари. С января 2024 года российские команды следят за игроком, а кто-то даже сделал в прошлом году официальное предложение. Но конкретно клуб назвать не могу.

— Какова вероятность, что Солари перейдет в российский клуб?

— У каждого варианта есть свои плюсы. Главное, чтобы решение удовлетворило все стороны. Есть много аргентинских игроков, которые хорошо отзываются о лиге и ее командах. Поэтому мы готовы вести переговоры с российскими клубами, — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Контракт игрока с «Ривер Плейт» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 7 миллионов евро.