Слуцкий мог возглавить сборную Армении

У российского тренера Леонида Слуцкого было предложение из сборной Армении, сообщает «РБ Спорт». 15 ноября он покинул пост главного тренера «Рубина».

По данным источника, Федерация футбола Армении (ФФА) на данный момент занимается поиском наставника для сборной. Они вели переговоры с Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким. Оба отказались от предложения.

Сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Краснодар». До «Рубина» он работал в ЦСКА, «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Витессе», «Халл Сити» и сборной России.