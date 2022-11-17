Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:37

Слуцкий мог возглавить сборную Армении

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У российского тренера Леонида Слуцкого было предложение из сборной Армении, сообщает «РБ Спорт». 15 ноября он покинул пост главного тренера «Рубина».

По данным источника, Федерация футбола Армении (ФФА) на данный момент занимается поиском наставника для сборной. Они вели переговоры с Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким. Оба отказались от предложения.

Сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Краснодар». До «Рубина» он работал в ЦСКА, «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Витессе», «Халл Сити» и сборной России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/slutskomu-predlagali-vozglavit-sbornuyu-armenii/
Сборная Армении по футболу
Леонид Слуцкий
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
Стало известно состояние дрессировщика Запашного после нападения тигра
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
Ведущая Fox News обвинила Зеленского в попытке развязать мировую войну
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Обухова заявил, что футболист готов быть основным нападающим команды

Агузаров объяснил неудачный период Игнатьева в «Рубине»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости