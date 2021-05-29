«Привет из моего детства». Акинфеев показал коллекцию наклеек ЧМ-1994

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал на своей странице в Instagram новый пост. Он показал свою коллекцию наклеек с изображениями участников чемпионата мира-1994.

«Привет из моего детства. Все в 90-х собирали различные наклейки, и я тоже. На дверь своей комнаты в далеком 1994-м клеил фотографии игроков из коллекции к чемпионату мира. И даже представить себе не мог, что сам выступлю на ЧМ, и не раз. Дверь, кстати, сохранилась — фото свежее! Наклейки выцвели, конечно, но это лишь добавляет колорита», — написал Акинфеев.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.