Агент Петреску: «Дан открыт для предложений из России»

Футбольный агент Николай Пырнэу прокомментировал возможное возвращение румынского тренера Дана Петреску в Россию. Сейчас специалист возглавляет «ЧФР Клуж».

«Дан в любой момент готов вернуться в Россию, он хочет что-то выиграть здесь. Мы открыты для предложений, но пока ничего конкретного нет», — приводит слова агента «РБ спорт».

56-летний Петреску известен в России по работе в «Кубани» (2010-2012, 2016) и «Динамо» (2012-2014).