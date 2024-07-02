Агент Петреску: «Дан открыт для предложений из России»
Футбольный агент Николай Пырнэу прокомментировал возможное возвращение румынского тренера Дана Петреску в Россию. Сейчас специалист возглавляет «ЧФР Клуж».
«Дан в любой момент готов вернуться в Россию, он хочет что-то выиграть здесь. Мы открыты для предложений, но пока ничего конкретного нет», — приводит слова агента «РБ спорт».
56-летний Петреску известен в России по работе в «Кубани» (2010-2012, 2016) и «Динамо» (2012-2014).
Источник: РБ Спорт
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