Ташуев: «Роналду забил бы в РПЛ минимум 15 мячей, введя защитников в панику»

Тренер Сергей Ташуев предположил, сколько мячей забил бы нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в РПЛ.

«Роналду точно забил бы за сезон в РПЛ минимум 15 мячей, у нас таких нападающих в лиге нет. У наших защитников была бы паника, играй они против такой мировой звезды. У Криштиану еще должны быть хорошие напарники в команде, чтобы он забивал — в России уровень исполнительней не такой высокий, как в клубах, в которых играл португалец. Но он все еще в хорошей форме, хорошо бегает, поэтому продолжит уверенно забивать», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии сыграет против сборной Франции. Игра пройдет 5 июля.