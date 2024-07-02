Ташуев: «Роналду забил бы в РПЛ минимум 15 мячей, введя защитников в панику»
Тренер Сергей Ташуев предположил, сколько мячей забил бы нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в РПЛ.
«Роналду точно забил бы за сезон в РПЛ минимум 15 мячей, у нас таких нападающих в лиге нет. У наших защитников была бы паника, играй они против такой мировой звезды. У Криштиану еще должны быть хорошие напарники в команде, чтобы он забивал — в России уровень исполнительней не такой высокий, как в клубах, в которых играл португалец. Но он все еще в хорошей форме, хорошо бегает, поэтому продолжит уверенно забивать», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».
В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии сыграет против сборной Франции. Игра пройдет 5 июля.
Источник: РБ Спорт
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|Динамо
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|Локомотив
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5
|Спартак
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|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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