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«Зенит» сыграет с «Сепаханом» 27 ноября в Иране

Руслан Минаев
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«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сепаханом» 27 ноября в Иране, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Помимо этого, клубы подписали документ о сотрудничестве. В частности, на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры.

«Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом». При поддержке Министерства спорта подписан меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идет активный обмен командами для участия в турнирах. Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября», — цитирует Матыцина ТАСС.

В апреле 2021 года «Зенит» и «Сепахан» подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Источник: https://tass.ru/sport/16168327
ФК Зенит
Олег Матыцин
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