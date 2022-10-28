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Педро Габриэл рассказал о причинах перехода в «Локомотив»

Алина Савинова
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Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, почему решил перейти в московский клуб.

"Проект, который строит «Локомотив», показался мне очень перспективным. Сыграв в «Локо» один-два удачных сезона, передо мной откроются двери многих европейских чемпионатов. Ну и еще одной причиной, пусть и не главной, стала финансовая составляющая. Как и любому человеку мне хотелось повысить уровень своей жизни и быть более раскрепощенным в денежном плане", — цитирует Габриэла Sport24.

22-летний форвард перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-28-pedro-gabriel-o-perekhode-v-loko-khotelos-povysit-uroven-zhizni-i-byt-boleye-raskreposhchennym-v-denezhnom-plane
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