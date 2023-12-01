Агент назвал ложью информацию о возможном переходе Ренана в европейский клуб

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберто Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе игрока.

Ранее Time do Povo сообщило, что европейский клуб готов заплатить «Зениту» за Ренана 25 миллионов евро.

«Данная новость является ложью. Останется ли Ренан в «Зените» до лета? Пока не знаем», — сказал Гарсия «СЭ».

В текущем сезоне Ренан провел 8 матчей и отметился желтой карточкой.