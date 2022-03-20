Агент Кухты рассказал, как игрок переживал разбирательство по неотбытой дисквалификации

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович рассказал «СЭ», как футболист пережил разбирательство по неотбытой красной карточке, которую он получил в последней игре за «Славию».

«Ответственность за этот эпизод с красной карточкой лежала только на федерациях. Он спокойно проводил кубковую игру, потому что знал, что все будет нормально. Он знал, что это не его вина. Он был уверен в себе и в своих силах. Эта история никак на него не повлияла», — сказал Мартинович «СЭ».

Подмосковный клуб подал протест на результат матча 20-тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3), но КДК РФС отклонил требование засчитать железнодорожникам техническое поражение. По мнению председателя КДК РФС Артура Григорьянца, Кухта отбыл дисквалификацию в кубковом матче 3 марта против «Енисея» (0:4).