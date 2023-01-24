Агент Мирзова сообщил о возвращении игрока в общую группу «Химок»

Агент полузащитника «Химок» Резиуан Мирзова Александр Клюев рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста.

«Со здоровьем Резиуан все хорошо. На днях он вернулся в общую группу «Химок», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Мирзов досрочно покинул первый сбор «Химок» из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.