Агент Мирзова сообщил о возвращении игрока в общую группу «Химок»
Агент полузащитника «Химок» Резиуан Мирзова Александр Клюев рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста.
«Со здоровьем Резиуан все хорошо. На днях он вернулся в общую группу «Химок», — сказал Клюев «СЭ».
Ранее сообщалось, что Мирзов досрочно покинул первый сбор «Химок» из-за проблем со здоровьем.
В текущем сезоне 29-летний хавбек провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
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|
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|
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|3
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
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|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
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|
Сочи – ЦСКА
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|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
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|
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