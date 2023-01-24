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Сегодня, 20:37

Агент Мирзова сообщил о возвращении игрока в общую группу «Химок»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент полузащитника «Химок» Резиуан Мирзова Александр Клюев рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста.

«Со здоровьем Резиуан все хорошо. На днях он вернулся в общую группу «Химок», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Мирзов досрочно покинул первый сбор «Химок» из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Резиуан Мирзов
ФК Химки
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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