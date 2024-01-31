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31 января, 13:45

Корнеев: «Для игры на фланге Угальде не хватит функционала»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о том, как «Спартак» будет строить игру в атаке с приходом нападающего «Твенте» Угальде.

— Как теперь Абаскаль построит игру в атаке? В два нападающих? Интригует ли вас связка Соболев — Угальде?

— Если Соболев будет играть на острие, а Угальде под ним, то тогда какая должна быть связка полузащитников в середине поля?

— Ваша версия?

— Допустим, Литвинов и...

— Пруцев?

— Нет, Пруцев в этой системе играть не будет. Вряд ли. Здесь нужен полузащитник с оборонительной работой и объемом.

— Тогда Мартинс?

— Мартинс больше подходит, да. Или Зобнин в своей лучшей версии. Пруцев в таком случае, возможно, потеряет место в составе.

— Можем ли мы увидеть Угальде на фланге?

— Нет. Для игры на фланге ему не хватит функционала. Да и вместо кого — Промеса? Это смешно! При этом Угальде — и не ярко выраженный центральный нападающий.

Манфред Угальде. «15 миллионов за Угальде — сумасшествие. Не уверен, что он наберет даже 5 баллов за результативность». Корнеев — о новичке «Спартака»

Игорь Корнеев
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
6
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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