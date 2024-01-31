Корнеев: «Для игры на фланге Угальде не хватит функционала»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о том, как «Спартак» будет строить игру в атаке с приходом нападающего «Твенте» Угальде.

— Как теперь Абаскаль построит игру в атаке? В два нападающих? Интригует ли вас связка Соболев — Угальде?

— Если Соболев будет играть на острие, а Угальде под ним, то тогда какая должна быть связка полузащитников в середине поля?

— Ваша версия?

— Допустим, Литвинов и...

— Пруцев?

— Нет, Пруцев в этой системе играть не будет. Вряд ли. Здесь нужен полузащитник с оборонительной работой и объемом.

— Тогда Мартинс?

— Мартинс больше подходит, да. Или Зобнин в своей лучшей версии. Пруцев в таком случае, возможно, потеряет место в составе.

— Можем ли мы увидеть Угальде на фланге?

— Нет. Для игры на фланге ему не хватит функционала. Да и вместо кого — Промеса? Это смешно! При этом Угальде — и не ярко выраженный центральный нападающий.