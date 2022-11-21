Радченко: «На данный момент «Зенит» сильнее. «Спартаку» будет очень нелегко достать их»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко оценил выступление «Зенита» и «Спартака» в текущем сезоне.

— Обе команды заслуженно находятся на первой и второй строчках по итогам этой части чемпионата, потому что показывают лучший футбол, чем остальные, и более-менее играют стабильно. Пока все по делу.

— Что нужно «Спартаку», чтобы попытаться навязать «Зениту» серьезную борьбу за чемпионство?

— Во-первых, хорошо подготовиться во время зимней паузы. Во-вторых, укрепить состав новыми игроками, если будет возможность. На данный момент «Зенит» сильнее. «Спартаку» будет очень нелегко достать их, — цитирует «Спорт День за Днем» Радченко.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» располагается на 2-й строчке с 36 баллами.