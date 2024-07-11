Агент Кассьерры: «Ничего не слышал о команде из Саудовской Аравии»
Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход форварда в команду из Саудовской Аравии.
«Что это за команда из Саудовской Аравии, в которую, как говорят, переходит Матео? Мне никто ничего не сообщал», — сказал Петропулос.
Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 27-летний нападающий провел 38 матчей за питерцев во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро. Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
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5
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11
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12
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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